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馬場浮世繪——南非周歲馬拍賣會圓滿結束

2020-08-03 列印
  南非全年規模最大的「全國周歲馬拍賣會」，已於前日圓滿結束，在一連兩日的拍賣會上，共有二百九十五駒順利售出，平均價為十三萬四千港元，較去年下跌百分之七點二。售價最高的馬為編號一八五，父系為「星運來」，並為「彩虹橋」、「豪萬」和Golden Ducut三匹曾勝一級賽賽駒的同母弟弟，成交價為三百二十萬港元。

  另外過往曾引入南非馬「金同德」等的馬主鍾慧書則購入兩駒，練馬師霍利時以七萬多港元，購入一匹出自Judpot的幼馬。

馬場浮世繪

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