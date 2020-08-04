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馬場浮世繪——莫雷拉開操試兩駒

2020-08-04 列印
  昨日晨課期間，沙田馬場一直有雨，上季居騎師龍虎榜亞軍的莫雷拉，昨晨正式開操，全朝他只策騎兩匹蘇偉賢馬房的「大當家」和「紅龍」出試，課後練者親自到停機坪等候鞍上人落馬，然後兩人在停機坪旁邊密斟一輪。

  其後，莫雷拉再踩單車到烽火台，找在場練馬師傾談，他向來工作勤力，相信稍後操馬數量將逐步增加。

馬場浮世繪
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