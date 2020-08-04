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馬場浮世繪——明日可再運馬北上從化

2020-08-04 列印
  由於上周一有中港司機確診新冠肺炎，內地方面要重新審視中港兩地出入境安排，令來往沙田馬場和從化馬場之間的馬匹運送工作暫停。幸好經過香港政府及香港馬會和內地有關部門商討後，馬匹運送將在明早恢復，屆時將有二十八駒由沙田運往從化，當中約半數為原先在上周三啟程的馬匹，接着翌日則有二十三駒由從化運回沙田馬場。

馬場浮世繪
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