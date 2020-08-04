馬場浮世繪——明日可再運馬北上從化

內地對青少年使用手遊有更多的關注。內媒報道指，自本月一日起，內地App store發生了大規模下架事件。 據統計，單在本月一日一晚，App store累計下架了超過三萬款手機App，其中近九成是App store執行新規下架的無版號遊戲，累計二萬七千多款，且數字還在持續上升中。相關數據顯示，單是iOS系統最終受到影響的遊戲可能超過五萬款。報道認為，等於宣告內地iOS遊戲行業的重新洗牌。 事件主因是在上月初，蘋果曾向部份遊戲開發商表示，若APP無法在七月三十一日前，提交「版號」訊息，以繼續在App Store中國區上使用。

2020-08-04