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馬場浮世繪——愉達姑娘贏德國橡樹

2020-08-04 列印
  高仕登馬房旗下三歲雌馬「愉達姑娘」，早前在英國兩戰級賽無功後，前日轉戰德國杜塞多夫馬場，角逐途程為二千二百米一級賽德國橡樹大賽，結果在騎師戴圖理胯下一夜到底勝出，今次是騎練兩人首次贏出該賽，亦是父系「海都之星」配種以來，所生子嗣贏出的第四十三場級際賽勝利。

馬場浮世繪
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