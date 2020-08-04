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馬場浮世繪——看着我最終目標歌劇錦標

2020-08-04 列印
  前日法國多維爾馬場舉行一級賽羅斯齊爾德錦標，由布達德策騎「看著我」以大熱門勝出。練馬師葛威法透露，「看著我」下仗將競逐兩周後在同一馬場舉行的傑克莫華大賽，又或一周後舉行的尚羅萬尼錦標，不過最終目標將是十月四日隆尚馬場舉行的歌劇錦標。

馬場浮世繪
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