  • 2020年8月5日 星期三
  • 31º
  • 77%
熱門： 黎巴嫩大爆炸新冠肺炎紅磡街市行蹤

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——Terry Bailey作風強硬

2020-08-05 列印
  將在新馬季來港出任受薪董事的Terry Bailey，向來以鐵碗作風見稱，無論之前在澳洲維多利亞省或新加坡，在其坐鎮的競賽小組，騎師經常都會被罰停賽。例如上周日新加坡賽事，就有多達七位騎師被罰停賽，包括目前在騎師龍虎榜排行第一和第二的杜奕和馬雅，前者更因此錯過下周日的克蘭芝一哩賽馬日，究竟Terry稍後來港會否維持強硬的作風，值得拭目以待。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd