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馬場浮世繪——高伯新已回港正隔離中

2020-08-05 列印
  上月中馬季煞科後，練馬師高伯新、騎師郭能和賀銘年，均在馬會批准之下離港，根據馬會指引，所有離港人士必須在開鑼前十天回到工作崗位，而且他們回港後須要隔離十四天，故此三人最遲要在下周中返港，目前高伯新已經回港，並正在隔離中。另外郭能和賀銘年亦將在日內回港。

馬場浮世繪
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