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馬場浮世繪——田泰安復課前先還神

2020-08-05 列印
馬場浮世繪——田泰安復課前先還神
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  田泰安上季以九十三場頭馬刷新個人一季頭馬紀錄，並再次取得騎師龍虎榜第三名，經過三個星期休息後，他將於今早復課操馬。而田泰安昨晨先與太太Xaviere一同到沙田車公廟還神，感謝神明的保佑和眷顧。

馬場浮世繪
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