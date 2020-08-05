﻿鍊金手記——馬如人生可登銀幕

賽馬雖然歷史悠久，可是相比足球和籃球，仍不算是主流運動，但與其他運動一樣，最能激動人心之處，就是那種永不言敗的精神，早年就有荷里活電影《壯志奔騰》，講述主角與馬匹如何由低谷重上高峰，沒有波瀾壯闊的畫面，但一樣扣人心弦。曾幾何時，本地亦有講述有關馬匹的電影和電視劇，可是題材大多環繞賭博，或者以大爆馬圈醜聞為主，可能在香港人心目中，賽馬與賭博早已畫上等號，而且目標觀眾只會是普羅馬迷，一般人難以代入。



以賭博為題材其實沒有問題，尤其當你投入賽馬運動愈久，就愈能感受到人生本來就是一場賭博，每個人為生活所做的抉擇，就如投注上的每個決定，勝負隨時差之毫釐，如果劇本能寫出人生如賽馬的那份戲劇性，相信會容易引起觀眾共鳴，應有不俗的可觀性。



飛雲