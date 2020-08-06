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馬場浮世繪——田泰安復課試三駒

2020-08-06 列印
  騎師田泰安昨晨復課，全朝策騎三駒出試，計為葉廄的「超得意」和「軍炮」，以及韋廄的「超能力」。課後見他與練馬師告東尼在停機坪旁密斟甚久，然後再前往烽火台，跟在場的練馬師苗禮德和希斯傾談，動態積極。

  另一方面，即使在唞暑期間，馬會的防疫工作未有鬆懈，除了離港的郭能和賀銘年，所有現役騎師均須在每周一、三、五，接受核酸檢測，幸好至今未有任何確診病例。

馬場浮世繪
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