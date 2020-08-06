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馬場浮世繪——摩氏昆仲合夥練馬

2020-08-06 列印
  澳洲新南威爾斯馬會正式宣布，確認剛在香港退休的練馬師大摩，將與胞弟摩加利合夥練馬，他們在玫瑰崗馬場將獲二十個馬格。然而，由於新冠肺炎疫情關係，現時澳洲嚴格限制任何人士入境，所以大摩目前仍留在香港，稍後才前往澳洲，當地的廄務暫由摩加利主理。

  而前香港退役馬「新力必」目前已轉由他們訓練，該駒已報名參加十月二十四日滿利谷馬場舉行的一級賽覺士盾，稍後將會上陣，以爭取出戰大賽資格。

馬場浮世繪
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