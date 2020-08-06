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馬場浮世繪——馬會公布多條賽事條例修訂

2020-08-06 列印
  馬會在前日公布，賽事條例的修補及修訂，較為重要是除了早前公布每個馬季結束時，所有評分二十五分或以下的馬匹要淘汰外，還有重啟多年前馬匹流鼻血兩次便須退役的規定。另外明年一月至七月的新馬賽，南半球兩歲馬獲北半球三歲馬讓磅，將由過往的九磅減至五磅。此外，條例明文規定，獲減十磅和七磅的見習騎師，將不可以在任何分級賽和四歲馬經典賽事策騎，而獲減五磅的見習生，則不可以在任何平磅分級賽及四歲馬經典賽事策騎。

馬場浮世繪
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