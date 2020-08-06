﻿順理成章——希斯號召力不減

大衞希斯的名字，對不少資深馬迷而言不會感到陌生，加上他是澳洲馬圈名人堂人物，牌頭可說更勝當年。話說希斯早在一九九五年已經來過香港開倉，當時他還是三十出頭，雖然本地馬圈練馬師陣營中已有不少強者，但他仍很快闖出名堂，並且在一九九七至一九九九連續兩季，贏得冠軍練馬師榮銜，當年連愛倫和大摩等也敗於他手上，可見希斯練馬確有一套。後來到二○○五年馬季結束後，希斯因要打理其家族的牧場而返回澳洲，但當年在香港取得的成就已是有目共睹。



今季希斯重返本地馬圈再度開倉，目前馬房中已有近六十駒，當中逾三成是自購馬或新馬，另外接手大摩馬房的舊部也有十二駒，這位名牌練者的號召力實在不下於當年。由於希斯有家族的牧場作後盾，自然不愁補充新血的問題，兵源充足下爭取戰功自然更得心應手。他接手大摩的一批舊馬中，最矚目的一駒自然是前馬王「美麗傳承」，無疑牠已屆八歲，但由希斯接手後如能重響勝鼓，屆時馬圈又會掀起一陣熱議。



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