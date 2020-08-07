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馬場浮世繪——日本放寬女騎師客串要求

2020-08-07 列印
  日本中央競馬會日前宣布，放寬對申請到當地短期客串的女騎師的要求，希望日後有更多女騎師到日客串。新政之下因應申請女騎師的所屬地區而有不同要求，例如申請人來自香港、紐西蘭或德國，她必須是過去兩季成績最佳的女騎師，同時亦屬騎師龍虎榜前十名，倘若來自澳洲維省或新南威爾斯省，則只需要排在三十名之內。當地報道指，預計目前世上有九位女騎師都符合要求，早前曾在日本地方競馬場客串的法國女騎師麥晴欣，大可能因此受惠，有望獲得中央競馬會簽發牌照。

馬場浮世繪
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