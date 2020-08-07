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馬場浮世繪——多位騎師拍片祝福文力威

2020-08-07 列印
  四屆德國冠軍騎師文力威，於上月三日在德國墜馬受傷，之後醫護人員將其進行人工昏迷，防止其腦部傷勢進一步惡化，可惜至今尚未甦醒，早前其友好發起籌款運動，並且早已達到十萬歐羅目標，不過幾位發起人希望籌款運動繼續，日前再攝製一段三分多鐘影片，內容為多位文力威的朋友，包括騎師戴圖理、柏兆雷、莫艾誠、蘇兆輝、杜滿樂、高俊誠等向文力威問好，希望他早日康復。

馬場浮世繪
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