張氏理論——暑期短令備戰提前

今年馬季仍有暑假，即有六個周末無賽事，與八十年代有十五個周末相比是另一回事。而今年有另一特色，是沙田晨操無停，即年中無休，以前煞科後所有跑道都關閉維修，即至少停操兩星期，上年已減到不足十天，今年仍有跑道維修，即七月中至七月尾無快操，只有踱步。也由於八月廿九日已有試草閘據報（不再是嘉年華形式而是早餐時段），八月初要開始讓馬匹快操備戰了。



有這改變之一個原因是從化馬場的操練也不會暫停，如果沙田停操兩星期，對沙田馬和馬主不公平也，對從化員工也欠公平。更重要是根本留於沙田的馬極多，剛來港的F系馬已有幾十匹，一離開檢疫營就要開操，當然是由慢操開始，因此七月內仍無快操，要到八月才有。即大部份馬有一個多月時間備戰，如果進度好已可於八月中試泥閘，或於月尾試草閘了。



今年情況特別，估計根本無騎練會外遊，各路人馬小休一兩星期後，晨操就會全面開始了，即下季初出賽馬狀態一般較好。



張福元



