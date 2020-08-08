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馬場浮世繪——史卓豐復課操希廄馬

2020-08-08 列印
  繼薛恩、莫雷拉和田泰安之後，另一位外籍騎師史卓豐亦於昨晨復課操馬，他先替希斯馬房上季拍賣馬D508快操，接着再夥拍伯廄的「吉利大勝」在內圈踱步，之後他當然跟希斯密斟，當年史卓豐仍是見習騎師，於一二年將策騎基地由雪梨轉至墨爾本時，正是投效希斯門下，之後亦在其支持下，成為一二至一三年維省冠軍見習生，如今兩人重逢，相信新馬季將重新合作。

馬場浮世繪

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