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馬場浮世繪——英國冠軍錦標賽日獎金大減

2020-08-08 列印
  英國賽馬會一星期前公布，由九月一日開始，差不多所有賽事的獎金，都回復至新冠肺炎爆發前水平，同時部分符合條件的賽事，跑第五至八的馬匹將獲約三千元出場費，作為回饋馬主。然而，將於今年十月十七日在雅士谷馬場舉行，英國冠軍錦標賽馬日的主辦單位卻在日前宣布，雖然今屆賽事仍是英國全季最高獎金賽馬日，可是受疫情影響收入關係，賽事獎金由去年的四千二百七十多萬港元，大幅減少至二千五百四十萬港元，而英國冠軍錦標仍然是英國今年最高獎金一級賽，但獎金亦由去年的一千三百二十萬港元，減至七百六十萬港元。

馬場浮世繪

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