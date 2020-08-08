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馬場浮世繪——肯塔基大賽日加強檢疫措施

2020-08-08 列印
  目前距今年美國三冠賽次關的肯塔基打比大賽不足一個月，為配合州政府防疫措施，會方宣布所有參加下月四日肯塔基橡樹大賽及翌日肯塔基打吡大賽的騎師，必須在本月二十四日抵達肯塔基州，並且在當日下午六時接受核酸檢測，接着再在八月三十一日中午再接受一次，假如任何一次檢測對新冠肺炎呈陽性反應，便須自我隔離十日。

  另外任何人士如果需要在該兩天進入騎師室，亦須在三十一日當日接受檢測。此外，肯塔基州州長Andy Beshear日前公開表示，希望當日入場人數較馬場早前預期的進一步減少。

馬場浮世繪

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