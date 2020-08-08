賽馬韋論——閘前落飛反映進度

「一個人要成功，就要搵到自己的世界。」這是大台神劇《大時代》中，出自羅樂林飾演葉天的金句。事實上，在屬於自己世界裏面，才可以將自己的潛質、天份，發揮到最高的境界。



之所以上季讀者會見到《星島馬訊》，會有名嘴篇、晨操篇、策略篇、猛料篇等等，務求令一眾馬評專家各司其職，將他的最高境界用文字呈現在報章上。



在賽馬世界，最後階段的賠率變化，隱藏不少玄機，回飛不一定輸，但落飛未必一定贏，但兩者都有客觀條件影響，落飛有可能是職業集團的聰明錢，又可能是幕後的信心飛，只可說賽後來推論也甚具參考性。對筆者影響深遠是打從「金童」開始，此駒在未有表現時，一直是仗仗九十九倍，到一八年開始落五班入局時，臨門開始有跟進飛數，以上正是《星島馬訊》主編黃以文在《我要做大戶》節目中提出，及後的六仗取得二勝四位，足證馬匹就到位，也會有人賭定先。



上季筆者代表作之一是「發財福星」，在初出兩仗臨門也有票數跟進，細心睇片發現次仗騎師發揮欠誠意，結果第三仗再跑條件賽，同樣有飛下轉跑法僅負於超級馬「達心星」，但這條千一蚊的連贏，除了中得應，也是筆者奪取名家馬騮王季軍的重要一注呢！



由上季起，筆者撰文以騎練資訊為主導，經過一整季的磨練，未算出色也偶有佳作，但撫心自問其實更重視賠率與馬匹走勢之間的微妙之處。新季因好友豈立事忙，筆者將會接手其「上仗賭成點」的格仔，無疑是新挑戰，或許這才是真正屬於筆者的世界呢！



韋少