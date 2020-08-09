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馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽日接受投注

2020-08-09 列印
  香港賽馬會定於八月十六日星期日從新加坡克蘭芝馬場即時轉播克蘭芝一哩賽日八場賽事來港，並設立彩池接受投注。首場轉播賽事將於香港時間下午二時三十分開跑。

  當日的重頭戲克蘭芝一哩賽（1600米新加坡一級賽–供三歲以上馬匹參加）於2018及2019年連續兩年均由香港佳駟「川河尊駒」勝出。此賽過往慣常於五月舉行，但本屆賽事受2019冠狀病毒疫情影響而延期舉行，並只限新加坡賽駒參加。

  克蘭芝一哩賽日越洋轉播的詳情將於下周公布。各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，則將於八月十四日星期五公布。

馬場浮世繪
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