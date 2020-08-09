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馬場浮世繪——莫艾誠暫列英國騎師榜首

2020-08-09 列印
  自一五年開始，英國會在五月初二千堅尼賽馬日開始，計算騎師的頭馬數目，至十月中旬冠軍錦標賽馬日為止，期間取得最多頭馬的便會成為英國冠軍騎師。可是今年由於新冠疫情關係，三月中至五月底賽事暫停，二千堅尼大賽亦押後了一個月進行。有見及此，今年冠軍騎師獎項，騎師的頭馬數目，將由六月六日二千堅尼賽馬日開始計算，至十一月七日在唐加士達馬場舉行的全年最後一次草地賽馬日為止。目前莫艾誠以六十九場頭馬領先，馬昆則以五十六場頭馬排第二，布宜學以五十四場頭馬排第三。

馬場浮世繪
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