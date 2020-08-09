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馬場浮世繪——賀銘年今日返港備戰

2020-08-09 列印
  上月馬季煞科後，回到祖家法國的騎師賀銘年，於今日返回香港，並會立即到雙魚河開始接受十四天隔離。而其房間會設置健身器材，讓他可以維持一定運動量，保持狀態。賀銘年會在隔離期滿後，搬回沙田馬場騎師宿舍並復課操馬。

馬場浮世繪
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