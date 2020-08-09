馬場浮世繪
馬場浮世繪——賀銘年今日返港備戰
馬場浮世繪
全民免費檢測 最快兩周後展開
第三波疫情爆發近一個月，特首林鄭月娥昨天公佈推行全民自願性免費病毒檢測，最快兩周後展開，西區的中山紀念公園體育館將改裝成臨時實驗室。特首指出，特定群組將進行逾十三萬個檢測，推算本港可能仍有一千五百名隱...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
東風特種裝備部兩高層違紀受查 澄清指網民造謠不涉軍車質量
近日網傳東風汽車集團因用劣質普通鋼材造軍用越野車，導致早前中印邊境衝突時一上陣就被射穿令士兵死亡的醜聞。據傳，是因醜聞導致東風越野車有限公司副總經理周旺生、東風公司技術中心副主任陳建賢受紀律審查及監察...
2020-08-07
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
特朗普叫停美企與TikTok微信交易
美國總統特朗普簽署了兩項行政命令，阻止短片分享應用程式抖音海外版TikTok和通訊應用程式微信母公司騰訊與美國的所有交易。新命令的生效期為微軟收購TikTok美國業務所設置的最後期限後。中國外交部指責...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
御龍山特色戶空中暢泳
特色戶向來有捧場客，火炭指標屋苑御龍山正有頂層特色單位放盤，面積1875方呎，四房雙套房另連天台，巨型大廳設有一列落地大玻璃窗，廳房皆可覽沙田馬場及城門河，賣點之一是大廳外連「入戶泳池」，戶主可在此暢...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
騰訊曾瀉一成 恒指插398點
科技巨擘（700）受累美國總統特朗普之封殺頒令，股價應聲急挫，一度大插逾一成跌穿500元，低見499.4元。受騰訊拖累，99隻騰訊牛證慘遭「打靶」強制收回。同時恒指亦要捱沽，曾大跌762點，低見241...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新發電機支援 美斯贏「玻」晉級
巴塞隆拿三月初歐聯十六強首回合，作客1:1和拿玻里取得甜頭，今晚次回合作東不僅要把握機會晉級，教練施迪恩更力求速戰速決以應付頻密賽程。一對中場法蘭基迪莊和佩治勢盡顯新世代力量，確保王牌美斯留在危險地帶發揮歐聯十六強之王者本色，一於熱捧半場「主勝」和全勝。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 美斯在西甲復賽以來擔子甚重，肩負起球隊組織工作而射門次數銳減，最終衞冕失敗。今晚巴塞如欲淘汰拿玻里，勢要繼續倚賴美斯，皆因他歷來於歐聯十六強共入二十六球，近十一場次回合更狂轟十球。 據報施迪恩下令美斯今仗留守最前線二十至二十五米範圍，...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
當紅台灣奶黃月餅
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
捲「天王嫂訓練營」風波 方媛高調分享 獲城城冧爆慶生蜜照
潘瑋柏上月底宣佈與內地網紅、號稱「最美空姐」的宣云（Luna）閃婚，但Luna和郭富城的老婆方媛（Moka）卻被點名與疑是「天王嫂訓練營」導師的「Amy姐」有關連，兩女與「Amy姐」的合照被網民瘋傳惹...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巴士的點評——一場背痛救了馬化騰 看看阿爾斯通的下場
美國總統特朗普為了競選，無所不用其極。他要全面打壓中國，啟動所謂「清潔網絡行動」，針對中國軟件服務商及電訊公司，特別就TikTok和微信發出行政命令，禁止任何個人及公司和這兩間軟件公司交易。事件觸發騰訊股價昨天一度大跌10%，最後收市跌5%，搞到港股也急跌。 很多人說，現在的美國，已不是他們認識的美國，她不止打壓競爭，並且巧取豪奪，例如影片社交網站TikTok如果不把股份賣給美國公司，就要在九月十五日下架。現時傳聞微軟計劃用三百億美元收購TikTok，但特朗普聲言要抽取其中大部份金錢撥歸美國財政部。 見到TikTok的下場，令人為騰訊抹一把汗，騰訊旗下的微信（WeChat）...
2020-08-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——克蘭芝一哩賽日接受投注
香港賽馬會定於八月十六日星期日從新加坡克蘭芝馬場即時轉播克蘭芝一哩賽日八場賽事來港，並設立彩池接受投注。首場轉播賽事將於香港時間下午二時三十分開跑。 當日的重頭戲克蘭芝一哩賽（1600米新加坡一級賽–供三歲以上馬匹參加）於2018及2019年連續兩年均由香港佳駟「川河尊駒」勝出。此賽過往慣常於五月舉行，但本屆賽事受2019冠狀病毒疫情影響而延期舉行，並只限新加坡賽駒參加。 克蘭芝一哩賽日越洋轉播的詳情將於下周公布。各場賽事的最後宣布出賽馬匹名單及排位，則將於八月十四日星期五公布。 馬場浮世繪
2020-08-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6