馬場浮世繪——武豊贏得四千二百場頭馬

另一方面，日本中央競馬會宣布，由於新冠肺炎疫情出現反彈，原定本周六起至下月六日，新潟競馬場有限開放予公眾入場之安排將會取消。至於有否新的安排，將於稍後時間公布。
馬場浮世繪
新冠肺炎襲港七個多月，市民懼怕到私家診所求診會染疫，即使身體出異樣仍拖延檢驗，直至情況急速惡化才求診。有家庭醫生接受本報查詢時透露，最近診症多遇上嚴重病例，病人直至「爆煲」才求醫，例如一名小便帶有血絲...
2020-08-10
繼微軟後，外電報道，Twitter亦有意洽購中國影片分享應用程式「抖音國際版」TikTok在美國的業務，並已經接觸TikTok母公司「字節跳動」，但TikTok、字節跳動及Twitter都拒絕回應。美...
2020-08-10
數以萬計民眾上周六在黎巴嫩首都貝魯特示威，抗議政府疏忽職守導致日前發生的港口倉庫大爆炸災難。激進示威者一度佔領外交部大樓及數座政府建築物。據半島電視台報道，示威中有七百多人受傷，警方拘留十九人調查，有...
2020-08-10
特色戶向來有捧場客，火炭指標屋苑御龍山正有頂層特色單位放盤，面積1875方呎，四房雙套房另連天台，巨型大廳設有一列落地大玻璃窗，廳房皆可覽沙田馬場及城門河，賣點之一是大廳外連「入戶泳池」，戶主可在此暢...
2020-08-08
美國近日動作頻頻，總統特朗普先發出行政命令，封殺中國應用程式，美國財政部其後宣佈將制裁包括行政長官林鄭月娥在內的11名中港官員，中美緊張關係再度升溫。有市場人士指，其後數月將是美國大選的關鍵時期，預料...
2020-08-10
曼聯前鋒安東尼馬迪爾搶韁，上場歐霸十六強次回合自薦後備上陣即建功。今晚八強於德國萊茵能源中立場對靠地頭食胡的哥本哈根，此子勢再以士哥領軍晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。﹙Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周二凌晨3:00直播﹚ 紅魔十六強首回合遙遙領先5:0，馬迪爾次回合先任後備休息，仍向主帥蘇斯克查要求上場，更射入奠勝2:1入球，各賽累積二十三球以一球力壓隊友拉舒福特成陣中首席射手。蘇帥證實：「他不停要求出場，並向我保證會破網，做得很出色。」今晚他跟拉舒福特又有機會鬥射術，攜手率隊摧毀敵軍防線。 哥本哈根作客腳軟 丹麥傳統勁旅...
2020-08-10
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
楊明前日凌晨駕車在半山疑失控剷上石壆，其後涉「拒絕提供血液樣本」被捕，其後獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。楊明在案發後當晚，接受無線節目《東張西望》視像訪問，但全程未有言明事發前有否飲過酒，而曾...
2020-08-10
新冠肺炎疫情第三波，昨天仍然出現七十二宗確診病例，當中逾三成源頭不明。面對這場疫戰，本港正處於關鍵時刻，若果不及早找出無病徵的隱性染疫者，疫情難以斷尾，往後死亡人數仍會上升，經濟亦難望回復正軌。港府上周終於宣佈推行全民自願大篩查，是一次重大的抗疫舉措，現在各界要集中精神，共同參與，不應為一些噪音而分心。 為了推動全民自願性檢測，受政府委託的三家私人化驗所正積極籌備所需的基建和人力，料未來一周先完成所需的化驗所配套，以每天最高可以檢測五十多萬個樣本，只需兩個星期可以完成大規模檢測，先找出隱性病者，切斷未被發現的社區傳播鏈，也有助市民減少對自己的憂慮，間接起提振社會士氣的作用。...
2020-08-10
現年五十一歲的日本名將武豊（圖），昨午在札幌競馬場的一場泥地賽事，贏得從騎以來的第四千二百場頭馬。賽後騎者表示，今次因疫情關係要閉門作賽，未有馬迷在場與他一同慶祝，實在是有點遺憾，不過他十分感謝馬迷長...
2020-08-10