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馬場浮世繪——武豊贏得四千二百場頭馬

2020-08-10 列印
馬場浮世繪——武豊贏得四千二百場頭馬
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  現年五十一歲的日本名將武豊（圖），昨午在札幌競馬場的一場泥地賽事，贏得從騎以來的第四千二百場頭馬。賽後騎者表示，今次因疫情關係要閉門作賽，未有馬迷在場與他一同慶祝，實在是有點遺憾，不過他十分感謝馬迷長時間對他的支持，希望稍後贏出四千三百場時，能夠與馬迷一同分享喜悅。

  另一方面，日本中央競馬會宣布，由於新冠肺炎疫情出現反彈，原定本周六起至下月六日，新潟競馬場有限開放予公眾入場之安排將會取消。至於有否新的安排，將於稍後時間公布。

馬場浮世繪

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