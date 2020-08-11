  • 2020年8月11日 星期二
  • 31º
  • 74%
熱門： 黎智英周庭國安法新冠肺炎芝加哥

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——潘頓爭取休息下周復課

2020-08-11 列印
馬場浮世繪——潘頓爭取休息下周復課
Previous Next

  四屆香港冠軍騎師潘頓，於昨晨六時左右文裝到場，在烽火台跟幾位練馬師傾談，大約七時左右離場，雖然目前已有幾位外籍大師傅復課，但潘頓對在場人士表示，自己經過一個漫長馬季身心疲累，所以仍打算多休息一個星期左右，至下周才復課操馬。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd