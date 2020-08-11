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馬場浮世繪——太空藍調贏紀爾斯大賽

2020-08-11 列印
  法國多維爾馬場於香港時間周日晚舉行一級賽紀爾斯大賽，屬高多芬馬房旗下，去年至今六戰全勝的Earthlight被捧成大熱門，在賽事中沿途守在前列，可惜末段無以為繼，只能以第四過終點。而由練馬師艾柏賓訓練的同主馬「太空藍調」，則在布宜學胯下後上擊敗「哈囉躍升」勝出。

  「太空藍調」今季踏入四歲後四戰全勝，練者表示將安排小休，然後在十月隆尚馬場舉行的森林大賽復出。

  另一方面，近年在內地及海外投資業務多年的山西玉龍集團董事長張月勝，其名下的Lucky Vega，於前晚愛爾蘭卻拉馬場贏出兩歲馬一級賽鳳凰錦標，此為張月勝在全世界各地養馬多年來，首次贏出一級賽。

馬場浮世繪
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