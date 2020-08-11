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馬場浮世繪——鄭雨滇英國爆冷贏馬

2020-08-11 列印
  鄭雨滇於二○一七年四月被馬會牌照委員會撤銷牌照，及至去年八月在有條件的情況下，獲英國賽馬會簽發騎師牌照，可是至今出賽機會不多，幸好他仍然把握機會，於香港時間周日晚在Thirsk馬場，策騎The Rocket Park爆四十倍大冷贏馬。查鄭雨滇對上一次贏馬，已是二○一六年六月策徐雨石馬房的「老友記」。

馬場浮世繪
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