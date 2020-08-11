輝灑自如——抗疫雖疲 莫鬆懈

暑假轉眼已過了大半，距離新一個馬季開鑼只餘下三個星期左右，今年大部分的馬圈中人，上至一眾騎練和馬會高層，下至一眾馬會員工及評馬人，都因為疫情而留港。在無甚可做的情況下，大家都提前進行新季的部署。



當近年的歇暑期愈來愈短，其實暑期休息的概念也漸見薄弱。試想想一匹馬在七月中上陣完，九月初又可再跑，其實相隔的時間不會比平時長，甚至一些久休特佳的賽駒，個半月還會嫌短呢！這也是所有參與賽馬的朋友都必須面對的問題，一本通書不能睇到老，我們必要與時並進，才可在競爭激烈的賽事中爭取勝利。



當大家面對抗疫已經超過半年，難免因「抗疫疲勞」而鬆懈，不過馬會則仍然把關甚緊，早前也再三叮囑賽馬媒體人士，如果所住大廈中有確診個案，在十四天內應避免到馬場和相關場所，始終抗疫是必須大家同心協力的。



朱鎮輝



