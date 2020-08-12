馬會歷史性暑期播海外賽

因應二○一九新型冠狀病毒疫情所影響，英國、法國和新加坡的賽期亦作了不少調整，以致賽事延後至六月後才陸續上演，而原本在今年五月二十三日舉行的新加坡克蘭芝一哩賽日，將改於本周日舉行。



由於香港賽馬會在馬季完結前早將一個轉播配額留給新加坡，於是經獲得政府批准後，周日馬會將歷史性首次在暑期間安排越洋轉播，預計必大受歡迎。



越洋轉播賽事一向深受馬迷歡迎，特別是一眾熱愛賽馬的傳統馬迷，不少傳統馬迷認為，由於暑期沒有本地賽事舉行，轉播海外大賽正好繼續為他們這群忠實馬迷提供在家娛樂，而且亦可跟進一些頂級賽駒之動向及演出，因不少外地佳駟，在不久將來有機會到港出賽。



馬迷興趣有增無減



事實上，馬會今季的越洋轉播賽事投注額上升了12.9%，而今年六月十八日舉行的雅士谷金盃賽馬日，八場賽事投注額更高達三億零三百四十多萬元，刷新越洋轉播賽馬日投注額最高紀錄，可見香港馬迷對海外賽事的興趣有增無減。而在上季後的馬會新聞稿中，馬會行政總裁應家柏亦有透露，希望日後可以轉播更多海外賽事。



由於不少國際頂級賽事，都是在本港暑假期間進行，包括英國的英皇錦標和薩塞克斯錦標、法國的傑克莫華大賽等，而因馬會未能轉播，一些地下及離岸莊家便有機可乘，去收受非法賭注。倘若在暑假期間馬會加設轉播海外賽事，正好阻截馬迷轉向投注非法及外圍莊家。因此，在暑假轉播海外賽事，能夠為馬迷提供消閒娛樂及繼續跟進海外頂級賽駒的表現外，此舉亦增加政府稅收，有助馬會每年的慈善捐款。



特約記者：文傑