鍊金手記——投注是藝術

評馬人常言，「沒有最好的投注策略，只有最適合自己的投注策略」。但對一般只懂跟貼士買的馬迷來說，投注方法沒有所謂好與不好，只有能不能贏錢。不過如果你曾經用心鑽研投注策略，就知道如非過來人，絕無本事用十幾個字，道出投注的精髓。



人的性格決定命運，因為性格影響你的處事作風，也影響你的思考模式。職場中，你是善於交際的外向型，還是沉默寡言的內向型？性格主導工種類型，但一樣有機會出人頭地。馬場上，凡事講邏輯的人不敢貿然冒險，只能穩中求勝。相反，敢博的人夠膽重注無厘頭冷門，同時會因此而輸掉不少冤枉錢。所以進取型和保守型的投注方法，同樣可以贏取豐厚彩金。



就如藝術一樣，寫實派和印象派的作品，觀賞價值沒有高低之分，傑出作品同樣可震古鑠今，只要屬性相同，就能心領神會。



燈神



