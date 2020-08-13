  • 2020年8月13日 星期四
  • 29º
  • 87%
熱門： 黎智英新冠肺炎童黨粥店周庭

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——周日轉播克蘭芝一哩賽

2020-08-13 列印
  新加坡馬會昨日公布，周日「克蘭芝一哩賽日」的排位，當日共編排十四場賽事，香港馬會轉播第六至十三場，開跑時間為下午二時三十分，至於全日賽事重頭戲克蘭芝一哩賽乃當地第十二場，亦即香港越洋賽事第七場，今屆賽事出馬滿十六匹，全部負一二六磅，最高分馬為上屆跑第五的「快意恩仇」，由法國騎師鮑兆霖主轡，排第二為去年新加坡金盃盟主「克林」，另外練馬師克萊門出馬五駒。

  新加坡自上月十一日復賽之後，由於是閉門比賽，加上只有極少數場外投注站開放，即使當地馬會全力催谷馬迷開設戶口投注，目前每次賽事投注額，依然只有四月停賽時的六成左右，今次香港賽馬會轉播克蘭芝一哩賽日，正好為當地馬會，帶來一筆可觀收入。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd