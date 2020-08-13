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馬場浮世繪——季內首次泥閘三廄派兵

2020-08-13 列印
  今早從化馬場將舉行今季首次試閘，全朝兩組閘均為泥地千二米，共有十駒參加，當中半數來自蘇保羅馬房，兩駒來自告東尼馬房，三駒隸屬容天鵬馬房。

  此外，由於季前試閘嘉年華取消，原先在八月二十九日星期六舉行的沙田草地試閘，將提早一天，在八月二十八日上午舉行。

  另一方面，巴西騎師波健士昨晨到場，主要跟在場練馬師打招呼，爭取支持，他在馬場逗留將一小時後離去，預計今日將復課操馬。

馬場浮世繪
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