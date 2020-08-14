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馬場浮世繪——蔡明紹首日復操試三駒

2020-08-14 列印
  蔡明紹昨晨復操，他大約六點到場，先策騎沈廐「總統之星」和「超霸神駒」在大圈快跳，然後走到烽火台，跟在場練馬師傾談，隨後再返回停機坪，策騎容廐「歡喜心」快跳，課後落馬時再與幾位騎師及副練傾談，正當他準備離場前，遇到羅富全，兩人再密斟一番。蔡明紹上季取得二十四場頭馬，已是近六季最佳成績，相信今季有足夠支持，頭馬數字有望繼續回升。

馬場浮世繪
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