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馬場浮世繪——九駒爭法國傑克莫華賽

2020-08-14 列印
  周日法國多維爾馬場，將舉行傑克莫華大賽，由於頭馬獎金約三百一十五萬港元，比較早前英國舉行的薩塞克斯錦標的總獎金更高，即使只有九駒報名，陣容依然強盛，包括在薩塞克斯錦標分別取得第二和第四的「大競賽場」和「佳明驥」、英國加冕錦標冠軍「星耀峻嶺」、英國聖詹姆士皇宮錦標冠軍「海上宮殿」，另外由黃志祥擁有的上屆冠軍「羅馬精神」，以及已經由馬主陳國泰夫婦購入、盛傳將來港服役的「登頂峰」亦在陣。

馬場浮世繪
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