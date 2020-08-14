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馬場浮世繪——法國馬會申請豁免禁令

2020-08-14 列印
  法國總理卡斯泰日前公布，延長原定在明日結束、公眾集會人數不可以超過五千人的禁令將延遲至十月底。因此，將於十月舉行的凱旋門大賽會受影響。法國馬會行政總裁表示，屆時只讓馬房工作人員、馬主及傳媒人士進場，公眾人士則未能進入。不過馬會將盡力向地方政府和警方取得豁免，望將入場人數增至萬五至兩萬。

馬場浮世繪
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