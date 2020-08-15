瑞爾士兩駒具勝望

新加坡克蘭芝一哩賽日，將於明日舉行，香港賽馬會將轉播其中八場賽事來港。在新加坡從練二十年，前季帶領「林家遊輪」來港參加香港國際賽的紐西蘭練馬師瑞爾士，於其中五場賽事均有馬列陣，他昨日接受查詢時透露，對實力馬「林家旋轉」和「哈利神馬」的機會最感樂觀。



與香港馬「蟲草之星」和「美麗掌聲」同父的「林家旋轉」，於今年二月初出落敗後，再出即大熱贏馬，今次休後復出，增程跑千四米，他說：「『林家旋轉』質素良好，初出一役倘非受擠碰及被逼走外疊，相信已奏凱而回，幸好賽後續有進步，再出成功補中。由於受疫情影響，致使今次賽事才再上陣，但其間牠操練充足，狀態續有進展，此駒步幅較闊，增程跑千四米，理應較千二米理想，即使今戰在短直路場地出賽，排在十二檔較蝕底，但憑藉本身質素，只要早段能夠穩定走勢，足以克服困難，取得連捷。今場最大對手，將是陣上演出穩定的『亞歷山羅』。」



第二場四班千四米，瑞爾士派遣兩駒出賽，他坦言「玉龍爵士」乃長途馬，目前仍在適應期，反而廐侶「哈利神馬」機會較佳：「此駒在新加坡三戰全入三甲，上仗牠在處女馬賽事勝出，對手實力平平，但本身以三個多馬位拋離對手，取勝姿態出色，我認為此駒跑千四米甚至更長路程更合，所以今次轉戰千四米，一樣可以應付，而且馬兒負磅較上場贏馬時更輕，排在二檔亦有利發揮速度，牠應具三甲機會，贏馬而回更是最好不過。」



周日賽事的重頭戲克蘭芝一哩賽，瑞爾士並沒有馬匹列陣，但他仍對此賽作出分析：「今場賽事水準並非特別高，卻已雲集新加坡現役所有頂班馬，我認為『聖騎士』年輕馬質素未見盡，跑千六米合適，機會應該秤先，廐侶『快意恩仇』底質較佳，陣上表現良好，將是最大勁敵，前新加坡打吡盟主『太陽元帥』跑此程亦合，屬於冷門分子。」



特約記者：文傑