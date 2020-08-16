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馬場浮世繪——應家柏育馬爭法表列賽

2020-08-16 列印
  香港賽馬會行政總裁應家柏，本身亦是育馬者及馬主，由他培育的三歲馬Now We Know，將於香港時間今晚在法國多維爾馬場，競逐途程為二千米的表列賽Prix Nureyev，並交由前法國冠軍騎師柏士祺主轡。Now We Know出自父系Kendargent，自去年出賽以來，至今五戰得兩冠兩亞，對上兩場均奏凱而回，倘若今場順利贏馬，馬主除了取得約十七萬五千港元頭馬獎金外，之後更有機會挑戰級際賽。

馬場浮世繪
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