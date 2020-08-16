馬場浮世繪——應家柏育馬爭法表列賽

出外戴口罩，傳情達意就全靠眼神了。 本來走在路上遇到途人，大家微笑一下，算打過招了。但現在口罩一捂，你再微笑人家都看不見，看不見微笑，只見到一隻口罩迎面走來，就算點一下頭，也一定要眼神幫補一下才好，不然人家很難發覺。所以近來在街上見到人，都顯得神情肅穆。這一來，本來和諧的氣氛便沒有了，大家心裏本來都愉悅的，但看起來卻冷冰冰。 本來戴着口罩在街上走已經很不舒服，如此一來更加不舒服，於是我就想練練眼神了。 練眼神，是為了可以在一張臉被口罩遮住的時候，光憑一雙「靈魂之窗」來作點表示，但不練不知道，練了才知難度高。事關眼神練得不夠，使出來等於白使。若練得過火了，眼裏不知會透出甚麼光...

2020-08-15