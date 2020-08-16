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馬場浮世繪——戴圖理法披甲後須隔離

2020-08-16 列印
  由於法國新冠肺炎疫情升溫，英國政府在上周四晚上宣布，由英國時間昨日凌晨四時開始，任何由法國到英國人士，必須隔離十四日，又或以運動員身分申請轄免。但獲豁免者於入境時須申報在法的住處及其他有關資料。另外在抵埗當天和入境後第七日須接受檢測，手續相當繁複。

  有鑑及此，擬往法國於今日在多維爾馬場策「海上宮殿」爭傑克莫華大賽的戴圖理，隨即與練馬師高仕登開會，結果決定按計畫出行，卻因而會錯過下周在英國約克馬場舉行的依波賽期比賽。戴圖理表示自己在法國的座騎實力良好，且賽事獎金豐富，何況「成全寶」和「弦樂器」等駒沒有參戰依波賽期，令他最容易作出抉擇。

馬場浮世繪
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