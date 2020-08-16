馬場浮世繪——處女馬賽爆英愛最冷W

舊紀錄出自一九九○年Kelso馬場的一場跳欄賽，由Equinoctial創下，當時賠率為二百五十倍。
馬場浮世繪
今年是一代巨星李小龍八十周年誕辰，兼逝世四十七周年紀念，李小龍會正籌備包括十個地點的「李小龍事蹟徑二期」，包括電影《龍爭虎鬥》的拍攝場地。受疫情影響，本土遊發展更顯重要，李小龍會會長黃耀強相信日後落成...
2020-08-15
中美關係緊張持續，美方這次瞄準孔子學院。彭博報道，美國國務院擬要求獲中國資助的孔子學院登記為「外國使團」。美國國務卿蓬佩奧和捷克總理巴比什會面時，大肆批評中國共產黨威脅捷克的自由和主權，又指中國在全球...
2020-08-14
美國總統特朗普周四在白宮高調公佈，在美國調停下，以色列和阿拉伯聯合酋長國會達成一項和平協議《亞伯拉罕協議》（Abraham Accord），將開展正常化關係及將會推動連串合作。據報，以色列同意「暫停」吞併約旦河西岸土地的計劃，為繼續推動中東和平締造有利條件。 對協議各界取態不一，協議焦點的巴勒斯坦人則感到憤怒，形容這是一次「大出賣」行動。巴勒斯坦自治政府領袖阿巴斯表明拒絕接受，並馬上召回駐阿聯酋大使，以示抗議。巴方強調，阿聯酋和任何其他一方，都無權以巴勒斯坦人民的名義說話。 伊朗外交部亦發表聲明譴責，指毫無疑問加劇地區摩擦；聲明指，被壓迫的巴人和世界上所有自由國家，...
2020-08-15
中半山地利根德閣乃本港著名豪宅，所處地勢較高，加上鄰近中環商業區，吸引不少城中富豪進駐。是次精選該屋苑一個大單位，面積2559方呎，採四房一套間隔，一室品味裝潢，再配以獨特畫作，別具特色，住客更可從大...
2020-08-15
恒指公司於昨日收市後公佈恒生指數、恒生國企指數季檢結果，今次為恒指公司5月公佈改革，接納第二上市、同股不同權公司納入恒指國指後的首次季檢。阿里巴巴（9988）一如預期納入恒指，小米（1810）、藥明生...
2020-08-15
聖經馬太福音第二十章：「正如人子來不是要受人的服侍，乃是要服侍人，並且要捨命做多人的贖價」這是耶穌降生意義，也是加比爾捷西斯特色。這名曼城射手矢志學習巴西傳奇朗拿度，同時無私迫搶和走位造就隊友埋門，今晚勢於葡萄牙里斯本再顯靈，領軍歐聯八強大勝里昂晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周日凌晨3:00直播） 馬太福音第二十章記載了耶穌降世不是為了世人侍奉祂，而是親自侍奉世人，奉獻自己的所有，綽號耶穌的加比爾捷西斯正正彰顯這無私精神。此子一向視巴西名宿朗拿度為偶像，不過比肥哨更出色的，正是其侍奉隊友態度。...
2020-08-15
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
本港新冠肺炎第三波疫情嚴峻，還爆發「娛樂圈群組」感染，確診的女歌手施匡翹曾到將軍澳電視城錄影及上戲劇班，牽連TVB近百職藝員要進行檢測。曾停拍的新劇《刑偵日記》雖然好快復工，但政府再急推「加辣」抗疫措...
2020-08-15
出外戴口罩，傳情達意就全靠眼神了。 本來走在路上遇到途人，大家微笑一下，算打過招了。但現在口罩一捂，你再微笑人家都看不見，看不見微笑，只見到一隻口罩迎面走來，就算點一下頭，也一定要眼神幫補一下才好，不然人家很難發覺。所以近來在街上見到人，都顯得神情肅穆。這一來，本來和諧的氣氛便沒有了，大家心裏本來都愉悅的，但看起來卻冷冰冰。 本來戴着口罩在街上走已經很不舒服，如此一來更加不舒服，於是我就想練練眼神了。 練眼神，是為了可以在一張臉被口罩遮住的時候，光憑一雙「靈魂之窗」來作點表示，但不練不知道，練了才知難度高。事關眼神練得不夠，使出來等於白使。若練得過火了，眼裏不知會透出甚麼光...
2020-08-15
香港賽馬會行政總裁應家柏，本身亦是育馬者及馬主，由他培育的三歲馬Now We Know，將於香港時間今晚在法國多維爾馬場，競逐途程為二千米的表列賽Prix Nureyev，並交由前法國冠軍騎師柏士祺主轡。Now We Know出自父系Kendargent，自去年出賽以來，至今五戰得兩冠兩亞，對上兩場均奏凱而回，倘若今場順利贏馬，馬主除了取得約十七萬五千港元頭馬獎金外，之後更有機會挑戰級際賽。 馬場浮世繪
2020-08-16