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馬場浮世繪——處女馬賽爆英愛最冷W

2020-08-16 列印
  在上周四愛爾蘭李奧柏馬場的一場千六米處女馬賽事中，由基士希斯策騎的He Knows No Fear，後上擊敗大熱門Agitare，爆出三百倍大冷門獨贏，更成為英國及愛爾蘭有紀錄以來，最高獨贏派彩紀錄。

  舊紀錄出自一九九○年Kelso馬場的一場跳欄賽，由Equinoctial創下，當時賠率為二百五十倍。

馬場浮世繪
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