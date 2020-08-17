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﻿馬場浮世繪——巴特殊四戰楠索普錦標

2020-08-17 列印
　　英國快馬「巴特殊」於今年先後贏出一級賽皇席錦標和二級賽英皇佐治錦標後，已落實於本周五在約克馬場競逐一級賽楠索普錦標。今次是「巴特殊」第四次出戰該賽，過去三屆只曾在上屆贏馬，不過當時牠是以刷新場地紀錄時間，大勝對手三個多馬位而回。今次「巴特殊」再次出賽，暫時是一點五倍大熱門，其最主要對手是今年三戰全勝的「美藝力量」。

馬場浮世繪

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