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﻿馬場浮世繪——宥保佑贏克蘭芝一哩賽

2020-08-17 列印
  香港賽馬會昨午轉播新加坡「克蘭芝一哩賽日」的其中八場賽事，結果合共投注額超過兩億兩千萬三百萬港元，全日賽事重頭戲新加坡一級賽克蘭芝一哩賽，則由馬雅策騎的「宥保佑」勝出。

馬場浮世繪

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