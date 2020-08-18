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馬場浮世繪——新季首試閘希斯出兩駒

2020-08-18 列印
  沙田馬場今早將舉行新馬季首次泥地試閘，試閘編為兩組，途程分別是千二米和一○五○米，各有十四駒參加。今季重臨開倉的希斯，會派遣兩匹暑期來投馬「世紀舞王」和「金融才雋」參試，其餘出試馬匹，皆來自蔡約翰、苗禮德和容天鵬馬房。

馬場浮世繪
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