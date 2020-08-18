馬場浮世繪——海上宮殿稱王傑克莫華

法國多維爾馬場於香港時間周日晚舉行一級賽傑克莫華大賽，由高仕登訓練配戴圖理主轡的「海上宮殿」，陣上克服了臨場的大爛地，終後上擊敗「星耀峻嶺」奪標，「大競賽場」則在五個馬位之後得季軍。高仕登於六年前憑「皇僕」贏出此賽，如今憑該駒子嗣再次奪標，可謂一時佳話。賽後他表示，「海上宮殿」從未在此類場地上操練，臨場亦擔心牠未能適應，尤其是早段在包尾位置競跑，令他感到馬兒不喜歡跑變化場地，幸好在最後六百米展示出本身級數，終能擊敗一眾頂級佳駟奪標。高仕登謂將考慮安排牠在下月出戰隆尚馬場舉行的磨坊大賽，但今年最終目標會是於十月份出戰在英國雅士谷馬場舉行的女皇伊利沙伯二世錦標，然後休息，故出征美國育馬者盃一哩賽的機會不大。



至於同日舉行的二千米表列賽Prix Nureyev，則由布達德策騎「夢狂風」勝出，而屬馬會行政總裁應家柏名下的Now We Know，則落後個半馬位得季軍。



馬場浮世繪