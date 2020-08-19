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馬場浮世繪——希斯派馬試閘打響頭炮

2020-08-19 列印
  沙田馬場昨晨舉行兩組泥地試閘，焦點所在當然是今季回港開倉的希斯首次派馬出試，結果其兩匹參試馬都跑得好名次，「世紀舞王」由楊明綸策騎勝出，「金融才雋」則在薛恩胯下得季軍。兩駒出試後，希斯均有在停機坪接馬，然後跟鞍上人密斟，動態相當積極。當年希斯在港開倉，首匹派戰馬「讚揚」即順利贏馬開齋，今季崔護重來，近期旗下馬匹操練積極，且看能否歷史重演，開鑼後立即取得成績。

馬場浮世繪
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