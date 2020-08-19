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馬場浮世繪——霍利時生日高伯新復課

2020-08-19 列印
  昨日為霍利時的五十七歲生日，早上他如常到場觀操，其後接受傳媒訪問時謂，其個人生日願望很簡單，希望與家人生活愉快，以及下月馬季開鑼後一切順利，交出理想成績。

  另一方面，早前返回英國的練馬師高伯新，經過十四日的隔離後，昨晨恢復到場督操，而廄內大部分馬匹都有露面出操。高伯新則多次來回馬房及烽火台之間，對旗下馬匹進度相當重視。

馬場浮世繪
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