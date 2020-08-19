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﻿鍊金手記——上季數據不宜盡信

2020-08-19 列印
  距離開鑼還不足一個月，是時候要認真備戰。執筆時剛完成了今季第一次試閘，意味未來幾周，各廄馬的操練會逐漸加強，從操練積極程度尋找季初搶攻的先頭部隊，也是備戰策略之一。

　　從前唞暑期間較長，暑期馬經版都會製作回顧特輯，例如長捧哪個騎師獲利最多、哪幾位騎練串Q的次數最密之類的統計，筆者都會一一記下，作為下季投注時的參考。可是事後看來，上季適用的數據，來季一般都不再有效。

　　其實歇暑期間雖然短，但無論騎練關係或馬房兵力，已經重新洗牌。尤其今季希斯重臨，好手賀銘年和巴度獲發全季牌照，以及何澤堯成為獨當一面的大將，對整體形勢增添不少變數。盲目引用上季數據作為投注依據並非明智，還是先觀望幾個回合反覆印證，至為上策。

飛雲
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