  • 2020年8月20日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 海高斯塔門露營倫常命案新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——下周起練騎晨課須檢測

2020-08-20 列印
  新馬季將在兩個多星期後的九月六日開鑼，為抑制新冠疫情擴散，確保賽事順利進行，由下周一開始，每周一、二、四、五，所有騎師、練馬師和副練，均須在晨課前或晨課後，接受核酸檢驗測試。

  此外，一如之前措施，如果在任何馬會員工寓所發現有確診個案，居住於同一座樓宇的其他馬會員工，都必須在家隔離十四日，以免疫情擴散。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd