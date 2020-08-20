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馬場浮世繪——海高斯襲港昨晨無操馬

2020-08-20 列印
  熱帶風暴「海高斯」襲港，昨日早上九號風球高掛，沙田馬場晨課因而取消，所有人和馬均須留在室內範圍，並且根據馬會指引，只有指定數目的馬房工作人員要上班，主要工作是餵飼工作，部分副練亦有到馬房監督，待所有工作完畢，大約七時半左右，大部分員工便離開馬房返回宿舍。

  雖然昨晨沙田馬場風雨交加，可是情況未如近年其他颱風襲港時嚴重，故此沙田馬場的所有設施都無損毀，亦沒有任何馬會員工受傷。

馬場浮世繪
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