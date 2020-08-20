馬場浮世繪——海高斯襲港昨晨無操馬

昨天統計處公佈最新失業率為百分之六點一，比上次微跌零點一個百分點，這個並非喜訊，它不顯示失業率問題改善，反而是政府投入大量公帑推出「保就業」計劃之後，力保失業率不至於大升。由於疫情不知何時了，政府無可能無了期投入大量公帑保就業，當務之急，是要用善策控制疫情，只要疫情回復平穩，香港經濟才有望重出生天。 全球疫情反彈，國際旅遊一潭死水，商貿活動大減，環球經濟不景氣，本地消費萎縮，最新失業率不升反而微跌，可說是人為壓抑的後果，主因是政府已動用逾四百三十億元補貼僱主發工資，條件是僱主接受資助期間不得裁員，下一期保就業計劃快將推出，估計再需動用逾四百億元，料可以進一步發揮壓抑失業率上...

2020-08-20