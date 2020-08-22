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馬場浮世繪——Happy Wednesday轉場網上

2020-08-22 列印
  近日新冠疫情稍為緩和，確診數字有下降趨勢，但馬會現階段仍未敢鬆懈，故此在九月六日的新馬季開鑼戰，以及緊接着的多次賽事，已差不多肯定會閉門作賽，甚至連馬主和會員入場亦須服從嚴格限制。此外，以往逢周三晚谷戰在跑馬地舉行的Happy Wednesday派對，例必人山人海，惟馬會已於官方網站宣布，由九月九日的新馬季首次周三夜賽開始，派對會「移師」到網上舉行。屆時馬會將在指定的社交平台上，播放歌舞表演及開派對，並跟連線人士玩遊戲。據知，馬會正待疫情進一步緩和，以及政府的限聚令放寬，便會在適當時間，恢復在跑馬場馬場舉行Happy Wednesday派對。

馬場浮世繪

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