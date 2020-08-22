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馬場浮世繪——心之所慕約克郡橡樹大勝

2020-08-22 列印
  香港時間剛周四晚上，英國約克馬場舉行了「依波賽期」的次天重頭戲約克郡橡樹大賽。在這場二千四百米的雌馬一級賽事中，屬岳伯仁馬房的「心之所慕」被捧成一點四倍的一面倒大熱，結果在莫雅胯下起步先守在第二位，末段鞍上人僅手足催策，馬兒便大勝了對手五馬位，成為繼一九七三年的Mysterious後，首匹能包辦英國一千堅尼、橡樹大賽及約克橡樹大賽的賽駒。而由於「心之所慕」三戰均大勝，英國外圍莊家立即把牠列為將於十月四日舉行的法國凱旋門大賽的三倍大熱門，較兩屆盟主「成全寶」更熱。賽後岳伯仁表示，「心之所慕」是其從練以來最佳雌馬。

  今屆凱旋門大賽，「心之所慕」、「成全寶」、「既成事實」和「弦樂器」等頂級賽駒會正面交鋒，是今年全球馬季的最矚目戲碼。

馬場浮世繪

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